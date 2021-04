Ingelheim-Heidesheim/Saarbrücken : Unverhoffter Saisonstart mit Bestleistung

Die U-18-DM-Neunte Rebecca Beirbrauer vom Silvesterlauf Trier (hier beim Walfried-Heinz-Sportfest in Konz) hat sich über 3000 Meter auf 10:15 Minuten verbessert. Foto: Holger Teusch

Ingelheim-Heidesheim/Saarbrücken Diskuswerferin Hanna Kaiser verbessert ihren eigenen Bezirksrekord auf 47,24 Meter. Rebecca Bierbrauer über 3000 Meter so schnell wie nie.

(teu) Erst Abitur, jetzt ein weiterer Bezirksrekord. Diskuswerferin Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich ist in die neue Leichtathletiksaison so eingestiegen, wie sie die alte beendet hat: mit einer Bestweite. In Ingelheim-Heidesheim flog die Ein-Kilogramm-Scheibe der 18-Jährigen gleich beim ersten Wettkampfwurf des Jahres 48,24 Meter weit. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im vergangenen September waren es 22 Zentimeter weniger.

„Es war direkt der erste Wurf. Ich habe nur gedacht, bleib locker und achte auf die Technik“, erzählt Kaiser. Dass es gleich so gut klappte, überraschte sie doppelt. Zunächst kam die Möglichkeit zu einem Wettkampf für sie unverhofft. Rheinland-Verbandstrainerin Jenny Müller aus Kirn hatte Kaiser darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen Mainz und Bingen ein Werfertag für Kaderathleten stattfindet. Mit der Bescheinigung ihrer Bundeskader-Zugehörigkeit war die Anmeldung für die U-20-DM-Vierte kein Problem. Dass es nach dem wegen der Abiturprüfungen zurückgefahrenen Trainings direkt wieder so gut klappte, freute Kaiser umso mehr. „Ich war in den vergangenen Wochen ein paar Mal bei Jenny in Kirn. Das habe ich positiv gemerkt“, erzählt die Athletin, die sich seit über einem Jahr selbst trainiert, dass der Blick der Verbandstrainerin auf ihre Technik einen Schub gaben. „Während des Abis war es mit dem Training schwierig. Aber ich bin jetzt top motiviert und sehe, dass da noch mehr Potential ist“, sagt Kaiser.

Das gilt auch für Rebecca Bierbrauer. Die 16 Jahre alte Läuferin des Vereins Silvesterlauf Trier steigerte sich bei einem Trainingslauf unter wettkampfnahen Bedingungen bei Mittelstrecken-Bundestrainer Adi Zaar über 3000 Meter bei windigen Bedingungen allein auf sich gestellt laufend auf allerdings inoffizielle 10:15 Minuten. Bierbrauers offizielle Bestzeit als Neunte der U-18-DM lieft zwei Sekunden darüber (10:17,19).

Diskuswerferin Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich verbesserte ihren eigenen Bezirksrekord von 47,02 Metern auf 47,24 Meter und führt momentan die deutsche U-20-Jahresbestenliste an. Foto: Holger Teusch