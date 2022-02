Leichtathletik : Salmtaler Hochsprungtalent wieder DM-Zweite

Sindelfingen Anna-Sophie Schmitt aus Salmtal-Dörbach muss sich bei den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften nur Überfliegerin Johanna Göring geschlagen geben.

(teu) Mission erfüllt! Anna-Sophie Schmitt hat bei der Leichtathletik-Jugend-Hallen-DM ihre zweite nationale Medaille gewonnen. Die 17 Jahre alte Hochspringerin aus Salmtal-Dörbach, die für den SV GO! Saar 05 startet und ein Sportgymnasium in Saarbrücken besucht, egalisierte mit 1,78 Metern ihre Freiluft-Bestleistung. Bereits im vergangenen September hatte sie bei den nationalen Nachwuchstitelkämpfen in der Altersklasse U 18 den zweiten Platz belegt.