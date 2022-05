Leichtathletik : Salmtalerin springt höher, als sie groß ist

2021 war Anna-Sophie Schmitt aus Salmtal-Dörbach Deutsche Jugend-Vizemeisterin. Zum Saisonauftakt 2022 erfüllte die 17-Jährige mit 1,83 Metern die Hochsprung-Norm für die U-20-Weltmeisterschaften in Kolumbien. Foto: privat

Rehlingen Anna-Sophie Schmitt springt bei den saarländischen Meisterschaften 1,83 Meter hoch und erfüllt damit die Norm für die U-20-Weltmeisterschaften in Kolumbien.

Anna-Sophie Schmitt ist 1,81 Meter groß. Am vergangenen Wochenende hat die 17-Jährige aus Salmtal quasi sich selbst übersprungen. Bei den Saarlandmeisterschaften in Rehlingen überwand sie 1,83 Meter. Zum Vergleich: Vor ihrem Olympiasieg 1972 in München lag die Bestleistung von Ulrike Meyfarth bei 1,85 Metern.

Schmitt steigerte sich in Rehlingen um fünf Zentimeter. „Es war lange für mich das Ziel, über meine eigene Körpergröße springen zu können“, erzählt sie. Doch als die Latte im dritten Versuch bei 1,83 Metern liegen blieb, realisierte sie es zuerst gar nicht. „Ich habe in dem Moment gar nicht daran gedacht.“ Denn mit 1,80 Metern (im zweiten Versuch) hatte sie das angepeilte Ziel für ihren Saisonauftakt bereits erreicht. Dass sie in den letzten Monaten, unter anderem in einem Trainingslager in Italien gut gearbeitet hat, zeigt, dass Schmitt 1,86 Meter dreimal nur knapp riss.

Extra Schnelle Trierer im Saarland Außerhalb der Meisterschaftswertung startend setzten einige Athleten des PST Trier bei den Saarlandtitelkämpfen ihre persönlichen Ausrufezeichen. Rebecca Kupczik, die sich über 400 Meter Hürden bereits für die U-23-DM qualifiziert hat, verfehlte auf der Stadionrunde ohne Hindernisse mit persönlicher Bestzeit von 58,93 Sekunden den Richtwert nur um 73 Hundertstel. Mit 13,13 Sekunden über 100 Meter und 26,80 Sekunden über die doppelte Distanz näherte sie sich außerdem zwei weiteren Bestzeiten. U-20-Sprinter Marc Born blieb über 200 Meter mit 23,84 Sekunden erstmals unter 24 Sekunden. Lilian Steilen übertraf mit 5,11 Metern im Weit- und 11,10 Metern im Dreisprung ein weiteres Mal zwei Schallmauern in den Horizontalsprüngen. Die 4 x 100-Meter-Staffel des PST mit Jule Schulten, Steilen, Greta Sonnenberg und Hanna Schwind blieb mit 50,79 Sekunden gut eine Sekunde über der U-20-DM-Norm (49,50). alle Ergebnisse