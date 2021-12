Crosslauf-EM : Samuel Fitwi einer von 20 Kandidaten fürs EM-Podium

Dublin/Gerolstein/Trier Bei seinen dritten Crosslauf-Europameisterschaften am Sonntag (12.12.) in Dublin würde Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel gerne eine Medaille für Deutschland gewinnen. Aber das Feld ist sehr stark besetzt. Mit Konstanze Klosterhalfen haben die deutschen Frauen ein heißes Eisen im Feuer.

Der Mann, der Fitwi vor drei Jahren den U23-EM-Titel wegschnappte, gehört am Sonntag bei den 27. Cross-Europameisterschaften zum Favoritenkreis im Männer-Rennen über zehn Kilometer: Jimmy Gressier. Der 24-Jährige gewann dreimal in Folge den U-23-Titel und führt das französische Team an. Gressier ist nach Meinung von Fitwi-Trainer Yannik Duppich aber nur einer von etwa 20 Läufern (insgesamt 95 Teilnehmer im Männer-Rennen), die für einen Podiums-Platz infrage kommen. Dazu gehören auch die Ingebrigtsen-Brüder Filip und Jakob aus Norwegen. 1500-Meter-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen könnte mit seinen 21 Jahren auch das U-23-Rennen bestreiten, strebt nach vier U-20-Titeln in Folge (2016-19) gleich in der Hauptklasse nach dem Sieg. Den würde sich auch gerne der zweimalige Trierer Silvesterlauf-Gewinner (2018/19) Isaac Kimeli sichern. Der 27-Jährige war vor drei Jahren schon einmal Vizeeuropameister - hinter Filip Ingebrigtsen.