Crosslauf : Samuel Fitwi beendet 40-jährige deutsche Sieg-Flaute

Hannut Nur eine Woche nach seinem Rheinland-Pfalz-Rekord im Zehn-Kilometer-Straßenlauf von 28:11 Minuten hat Samuel Fitwi als erster Deutscher seit 42 Jahren den Crosslauf im belgischen Hannut gewonnen.

Nach den ersten verhältnismäßig langsam gestarteten Kilometern zog Vernon, der sich zurzeit auf sein Marathon-Debüt in London vorbereitet, das Tempo auf den ersten großen, 1500 Meter langen Runden spürbar an. Nur Fitwi und Bouchikhi konnten folgen. Als der Belgier knapp drei Kilometer vor dem Ziel attackierte, konnte nur Fitwi folgen. Der LGV-Läufer sogar bei dieser Tempoverschärfung noch locker. Er habe sich sehr gut gefühlt und in der letzten 1,5-Kilometer-Runde setzte Fitwi die entscheidende Tempoverschärfung, der auch Bouchikhi nicht mehr gewachsen war. Der Lokalmatador musste im Endspurt sogar noch den bis zum Schluss kämpfenden Vernon passieren lassen.

Fitwis belgischer LGV-Vereinskamerad Christoph Gallo belegte ebenfalls in dem zum immer hochklassig besetzten belgischen Crosscup zählenden 9,5-Kilometer-Rennen in 32:41 Minuten den 25. Platz. Im Kurzstreckenrennen über drei Kilometer, das der 5000-Meter-WM-13. Von Doha Robin Hendrix aus Belgien in 8:15 Minuten gewann, belegte Jacob Gieße in 9:05 Minuten den 26., Finn Küpper (beide ebenfalls LGV) in 9:46 Minuten den 61. Platz.