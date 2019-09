Leichtathletik : Ein vierter Platz und eine Bestzeit

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel belegte bei den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kiometer-Straßenlauf in Siegburg den vierten Platz. Foto: Holger Teusch

Siegburg Wie die Starter aus der Region bei der Straßenlauf-DM in Siegburg abgeschnitten haben.

Samuel Fitwi bleibt der schnellste deutsche Straßenläufer über zehn Kilometer in diesem Jahr. Seine nationale Jahresbestzeit aus dem Frühjahr von 28:42 Minuten konnte der 23-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV) bei den Deutschen Meisterschaften in Siegburg aber nicht vergolden. In 29:16 Minuten belegte Fitwi den undankbaren vierten Platz.