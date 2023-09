Berlin-Marathon Aus der Eifel über Berlin unter den Eiffelturm

Sein Schützling hat viel investiert, erzählt Duppich. Im Sommer war Fitwi wochenlang im Höhentraining in St. Moritz in der Schweiz. Die letzten fünf Wochen verbrachte der Läufer des Vereins Silvesterlauf Trier in Äthiopien. In Addis Abeba und dem bis zu 3300 Meter hoch gelegenen Umland trainierte der gebürtige Eritreer, der 2015 vor dem Terrorregime in seinem Geburtsland über das Mittelmeer nach Deutschland flüchtete und in der Eifel heimisch wurde, zusammen mit anderen Weltklasseathleten.