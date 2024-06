Leichtathletik-Europameisterschaft Fitwi kommt mit EM-Bronze nach Hause

„Eigentlich bin ich voll aus dem Marathontraining heraus gelaufen“, verdeutlicht Fitwi, dass die EM nur ein Schritt in Richtung auf den olympischen Marathon Anfang August in Paris war. Dass das Tempo wider Erwarten von Beginn an hoch war (14:35 Minuten für die ersten fünf Kilometer), kam ihm entgegen. Auch die schwülen 25 Grad in der Ewigen Stadt bereiteten ihm augenscheinlich keine Probleme. Nach etwa der Hälfte der 21,1-Kilometer-Distanz habe er gemerkt, dass viel möglich war. Zwischenzeitlich übernahm Fitwi die Führung, riss zusammen mit Petros und dem späteren Sieger, dem umjubelten Italiener Yemaneberhan Crippa (1:01:03), eine kleine Lücke, die die Verfolger allerdings wieder schließen konnten.