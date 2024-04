Leichtathletik Mit persönlicher Bestzeit: Samuel Fitwi löst EM-Ticket

Der Einsatz war hoch und auch wenn der deutsche Halbmarathonrekord von Amanal Petros (SSC Berlin/1:00:09 Stunden) auf der zweiten Streckenhälfte außer Reichweite kam und Samuel Fitwi in 1:01:33 Stunden „nur“ seinen eigenen Rheinland-Pfalz-Rekord verbesserte, der Läufer des Vereins Silvesterlauf Trier war mit seinem Auftritt in Berlin am Sonntagvormittag zufrieden. „Berlin ist ein gutes Pflaster für mich“, sagte der 28-Jährige nach dem Rennen, dass er als Neunter und damit bester Europäer beendete. Als einziger Läufer im Spitzenfeld lief Fitwi persönliche Bestzeit.