Leichtathletik : Schnell, aber nicht zufrieden

London Samuel Fitwi rennt beim 10 000-Meter-Europacup in 28:55,24 Minuten das zweitschnellste 25-Runden-Rennen eines Läufer der Region Trier.

Samuel Fitwi wollte mehr. Oder besser weniger. Weniger Sekunden auf der Uhr hätte er gerne gesehen, als er beim Europacup über 10 000 Meter in London das Ziel erreichte. Mit 28:55,24 Minuten wurde der 23-Jährige von der LG Vulkaneifel am Samstagabend im Stadion am Parliament Hill in London gestoppt. Bei seinem zweiten Rennen über 25 Runden blieb Fitwi unter 29 Minuten und damit in Regionen, die bisher nur er erreicht hat. Aber: „Ich bin mit der Zeit nicht zufrieden“, sagt Fitwi.