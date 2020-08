Schnelle 5000-Meter-Zeit : Samuel Fitwi läuft wieder Bezirksrekord

Extra

Zwei ruhige Trainingstage nach dem vierten Platz bei den deutschen Meisterschaften am zweiten August-Wochenende in Braunschweig gönnte sich Samuel Fitwi. Dienstags stand dann das Abschlusstraining vor dem Rekordlauf in Dortmund auf dem Programm. Das hieß (nach dem obligatorischen Warmlaufen) zunächst zwei mal 2000 Meter in einem Schnitt von 3:00 Minuten pro Kilometer (umgerechnet 20 km/h). „Das machen wir vor dem harten Training immer, um das Laktat ein bisschen hochzubringen“, erklärt der 24-Jährige. Die Kerneinheit bestand aus zwei mal 600 Meter in 1:36 Minuten, was Fitwis angestrebten 5000-Meter-Wettkampftempo von 2:40 Minuten pro Kilometer entspricht, zwei mal 400 Meter in 59 Sekunden und drei mal 200 Meter in 27 bis 28 Sekunden. In den letzten drei Tagen vor dem Rennen standen nur noch lockere Dauerläufe auf dem Programm.