Leichtathletik : Aus den Alpen direkt ins Olympiastadion

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (links) bereitet sich in der Höhe von in St. Moritz auf die 10.000 Meter bei der EM in München vor. Foto: Yannik Duppich

Gerolstein/St Moritz Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel freut sich auf die Heim-Europameisterschaft in München. Nach der Verletzung im Frühjahr läuft die Vorbereitung gut.

(teu) Im April lief Samuel Fitwi die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften in München. Fast vier Monate musste der 26-Jährige aus Gerolstein warten, bis er nominiert wurde. Seit vergangenen Freitag ist es offiziell: Der Langstreckler von der LG Vulkaneifel ist am EM-Abschlusstag über 10.000 Meter im Olympiastadion von 1972 mit dabei. Die Vorbereitung laufen mit der Hoffnung auf den Einsatz natürlich schon sehr viel länger.

„Bereits seit Mitte Juni bereite ich mich in St. Moritz auf die Europameisterschaften vor. Es ist mein erstes Höhentrainingslager in der Schweiz und ich bin begeistert“, erzählt Fitwi. Meist zieht der deutsche Rekordler im Fünf-Kilometer-Straßenlauf in 1800 Meter Höhe zusammen mit Filmon Abraham seine Runden. Der knapp vier Jahre ältere Läufer der LG Telis Finanz Regensburg stammt wie Fitwi aus Eritrea, flüchtete ebenfalls 2014 über Mittelmeer nach Deutschland und hat mittlerweile ebenfalls einen deutschen Pass.

„Im Training stimme ich mit Thomas Dreißigacker ab“, sagt Fitwis Trainer Yannik Duppich über die Absprachen mit Abrahams Coach. Fitwi und Abraham, die beide in München 10.000 Meter laufen werden, sollen möglichst viel zusammen trainieren können. Die Jungs haben meist dienstags und samstags hart trainiert“, erzählt Duppich. „Vormittags eine intensivere Einheit und nachmittags noch mal an der Schwelle, beispielsweise viermal sechs Minuten.“ Sonntags stand der obligatorische lange Dauerlauf auf dem Programm. Die letzte hoch-intensive Trainingseinheit vor den Europameisterschaften fand am vergangenen Samstag statt. Jetzt gelte es sich zu erholen und Kraft für das 10.000-Meter-Finale am 21. August um 20 Uhr zu tanken, so Duppich.

„Alles hat bisher verletzungsfrei und ohne Krankheit funktioniert“, sagt Duppich erleichtert. Dass die Gesundheit das Wichtigste ist, haben er und sein Schützling nach Fitwis Qualifikationslauf im April in Portugal in 28:08,83 Minuten nur zu gut erfahren. Anschließend erkrankte Fitwi im Höhentrainingslager in Kenia, musste erst den Start bei den Deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften, dann auch bei seinem Heimrennen in Hillesheim in der Eifel absagen. Denn nach seiner Genesung plagten den 26-Jährigen Achillessehnenprobleme. Seit fast zwei Monaten sei Fitwi jetzt wieder schmerzfrei und die Form angesichts des Trainingsausfalls wieder gut, sagt Duppich.