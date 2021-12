Crosslauf : Fitwi enttäuscht über 19. EM-Platz

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel lag zu Beginn des EM-Rennens noch mit dem späteren Sieger Jakob Ingebrigtsen (zwei Plätze dahinter mit organgen Schuhen) zusammen, wurde am Ende aber 19. Foto: Berthold Mertes

Dublin Alina Reh überrascht im Frauen-Rennen der Crosslauf-Europameisterschaft mit der Bronzemedaille. Konstanze Klosterhalfen wird Fünfte.

Vor zwei Jahren als Sechster im Ziel, diesmal 13 Plätze dahinter, Samuel Fitwi war verständlich unzufrieden mit seinem 19. Platz bei den Crosslauf-Europameisterschaften am gestrigen Sonntag (12.12.) in Dublin. „Nach der kleinen Einführungsrunde und der ersten großen Runde ging nichts mehr“, bedauert der 25-Jährige von der LG Vulkaneifel.

Während an der Spitze der Türke Aras Kaya ein Quartett mit 1500-Meter-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (Norwegen), dem Franzosen Jimmy Gressier und dem Italiener Yemaneberhan Crippa (der nach zwei Dritteln der Distanz mit Magenproblemen aus dem Rennen ging) vom übrigen Feld wegführte, lief es bei Fitwi von Runde zu Runde schlechter. „Ich wollte mit der zweiten Gruppe mitgehen, aber der Körper hat nicht mitgemacht“, bedauert der Schützling von Trainer Yannik Duppich. Den EM-Titel sicherte sich nach zehn Kilometern souverän Ingebrigtsen (30:15 Minuten) vor Kaya (30:29) und Gressier (30:34). Bester Deutscher war auf dem 14. Platz der wie Fitwi aus Eritrea stammende Filimon Abraham (31:07).

„Es war keine Katastrophe, aber nicht das, was er eigentlich kann“, sagt Duppich. Fitwis junger Coach (31 Jahre) ist gerade Vater geworden und verfolgte das Rennen deshalb nur im Livestream. Wegen der langen Straßenlauf-Saison musste die spezielle Cross-Vorbereitung, vor allem, lange, extensive Bergläufe, anders als vor zwei Jahren zurückstecken. Vielleicht habe auch das Qualifikationsrennen in Pforzheim Fitwi noch in den Knochen gesteckt. Ein Indiz dafür: Markus Görger, der Fitwi vor zwei Wochen knapp besiegte, lag als 47. noch einmal eine Minute hinter dem LGV-Läufer.