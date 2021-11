Crosslauf : Samuel Fitwi testet in Belgien für Cross-Europameisterschaft

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel startet am ersten November-Sonntag im belgischen Mol in eine kurze Crosslauf-Saison. Foto: Holger Teusch

Gerolstein/Mol Der Cross-Cup in Mol bei Antwerpen war für den Läufer der LG Vulkaneifel bisher immer der ideale Aufgalopp für die Europameisterschaften im Dezember.

Das belgische Mol ist ein gutes Pflaster für Samuel Fitwi. Vor drei Jahren gewann er als erster Deutscher in der Kleinstadt in Flandern ein Rennen des belgischen Cross-Cups. Kurz danach wurde er U-23-Vizeeuropameister im Crosslauf. Ein Jahr später ein ähnliches Bild: Nur vom zweimaligen Trierer Silvesterlauf-Gewinner und damals amtierenden Europameister Isaac Kimeli aus Belgien geschlagen belegte Fitwi den zweiten Platz. Bei der Cross-EM schaffte es der Läufer der LG Vulkaneifel anschließend im Männer-Rennen als Sechster so weit nach vorne, wie noch kein Deutscher vor ihm.

An diesem Sonntag (7.11.) kurz nach 14 Uhr steht Kimeli nicht in der Starterliste für das 9200-Meter-Rennen gemeldet. Dafür aber Robin Hendrix. Mit dem Belgier hat Fitwi noch eine Rechnung offen. Beim Trierer Silvesterlauf 2019 schnappe Hendrix dem Gerolsteiner knapp den vierten Platz vor der Nase weg.

Der Crosslauf in Belgien soll Fitwi laut Trainer Yannik Duppich als Test für die nationale Cross-EM-Qualifikation Ende des Monats in Pforzheim dienen. Außer den kontinentalen Meisterschaften am 12. Dezember in der irischen Hauptstadt Dublin und der möglichen Titelverteidigung bei der DM eine Woche später in Sonsbeck (Nordrhein-Westfalen) planen Fitwi und Duppich in diesem Winter keine weiteren Rennen im Gelände.