Laufen : Samuel Fitwi jetzt Nummer zwei in Europa

Valencia Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel ist seit dem Tag der Deutschen Einheit zwar nicht mehr schnellster Europäer im Zehn-Kilometer-Straßenlauf, Trainer Yannik Duppich sieht seinen Schützling aber auf einem guten Weg in den Straßenlaufherbst.

Nach dem rekordverdächtigen Zehn-Kilometer-Straßenlauf am vergangenen Sonntag in Valencia ist Samuel Fitwi der zweitschnellste Zehn-Kilometer-Läufer Europas. In dem Rennen in Spanien lag die Kenianerin Margaret Chelimo Kipkemboi lange Zeit auf Weltrekordkurs, verpasste die Marke ihrer Landsfrau Joyciline Jepkosgei aber am Ende um sieben Sekunde. Fast zeitgleich schraubte in Genf in der Schweiz die Äthiopierin Kalkidan Gezahegne die globale Bestzeit auf 29:38 Minuten.