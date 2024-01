Marathonlauf 2:06:27 Stunden: Samuel Fitwi läuft Olympia-Norm

In seinem dritten Marathonrennen verbesserte der Schützling von Trainer Yannik Duppich seinen vor gut drei Monaten in Berlin aufgestellten Rheinland-Pfalz-Rekord (bisher 2:08:28 Stunden) um fast exakt zwei Minuten. Trotz der langen Strecke, Fitwi musste in Dubai schnelle Entscheidungen treffen. Eigentlich wollte er in der zweiten Gruppe ein Tempo für eine Endzeit von über 2:06 Stunden angehen. „Der Tempomacher für die zweite Gruppe war aber in der ersten Gruppe. Da habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt auch in die erste“, erzählt er.