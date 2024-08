Das beste Event überhaupt Samuel Fitwi ist zweitbester Deutscher bei Olympia Marathon

Paris · Marathonläufer Samuel Fitwi vom Verein Silvesterlauf Trier kommt beim Marathon in Paris als 15. und zweitbester Deutscher endgültig in der Weltspitze an.

10.08.2024 , 15:07 Uhr

Der Gerolsteiner Samuel Fitwi vom Verein Silvesterlauf Trier belegte beim olympischen Marathon in Paris den 15. Platz. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Holger Teusch