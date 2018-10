Samuel Fitwi steigt mit Sieg in Crosslaufsaison ein

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel hat seine Ambitionen auf einen Start bei den Crosslauf-Europameisterschaften am 9. Dezember im niederländischen Tilburg unterstrichen. Von Holger Teusch

Beim Einstieg in die Querfeldeinlauf-Saison im belgischen Leuven siegte Fitwi über 8360 Meter in 25:42 Minuten klar vor den belgischen Lokalmatadoren Ali Hamdi (25:54) und Dries Basemans (26:01). Fitwis LGV-Vereinskamerad Andreas Keil-Forneck belegte in 27:41 Minuten den achten Platz. Nach diesem Auftakt wird es für Fitwi am kommenden Wochenende beim belgischen Crosscup in Mol richtig ernst. Der deutsche U23-Meister trifft dann auf europäische Spitzenläufer im Geländelauf wie den ehemaligen U23-Crosslauf-Europameister Isaac Kimeli trifft.