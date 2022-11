Deutsche Meisterschaften : Fitwi, der vergessene Favorit

Samuel Fitwi und der Neu-Trierer Benjamin Dern kämpfen bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf nicht nur um die Titel, sondern auch um die Qualifikation für die Europameisterschaften in Italien. Weshalb Fitwi keine guten Erinnerungen an Löningen hat.

Genauso wenig wie in der Ergebnisliste der 2017 ebenfalls in Löningen ausgetragenen nationalen Titelkämpfe. Damals hatte Fitwi das U-23-Rennen bis weniger hundert Meter vor dem Ziel angeführt. Dass am Ende der Rehlinger Tobias Blum als Sieger geehrt wurde, lag nicht daran, dass dem Läufer von der LG Vulkaneifel (LGV) am Ende die Kräfte versagten. In einer beispiellosen Aktion wurde er 300 Meter vor dem Ziel klar in Führung liegend aus dem Rennen genommen. Fitwi hatte 2017 noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Kurz zuvor hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) beschlossen, dass von den Nachwuchs- bis in die höchsten Senioren-Altersklassen nur noch Sportler mit deutschem Pass an nationalen Meisterschaften teilnehmen dürfen. Zuvor reichte meist die mindestens einjährige Zugehörigkeit zu einem deutschen Verein. Dass Fitwi 2017 erst eine Startnummer erhielt und dann aus dem laufenden Rennen genommen wurde, lag wohl daran, dass die neue Regelung noch nicht richtig in den Köpfen angekommen war.