Laufen : Fitwi fit für verschobene DM

Foto: Holger Teusch

Schnell in die verspätet gestartete Leichtathletik-Saison ist auch Sophia Junk eingestiegen. Nachdem die 21-Jährige ihren persönlichen 100-Meter-Rekord in Regensburg mit fast idealem Rückenwind von 1,8 Metern pro Sekunde im Vor- und 1,3 Metern pro Sekunde im Endlauf auf 11,42 Sekunden verbessert hatte, bestätigte sie die aus Konz stammende und für die LG Rhein-Wied startende Sprinterin in Weinheim am vergangenen Wochenende diese Leistung. Bei der Kurpfalz-Gala light (mit corona-bedingt abgespecktem Programm gegenüber den Vorjahren) belegte Junk im Feld der deutschen Spitzensprinterinnen in 11,54 Sekunden den fünften Platz. Bei Windstille war sie damit nur vier Hundertstelsekunden langsamer als Weltsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz&/11,50). Im Vorlauf (Rückenwind 1,0 Meter pro Sekunde) war Junk 11,49 Sekunden gelaufen.