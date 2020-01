Rheinland-Pfalz-Rekord : Samuel Fitwi stürmt zum nächsten Rekord

Valencia Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag rannte der Läufer der LG Vulkaneifel in Valencia Rheinland-Pfalz-Rekord über zehn Kilometer.

Fitwis Steigerung an sich kam nicht überraschend. Das Ausmaß allerdings schon. Anfang Dezember hatte der in Eritrea geborene Läufer, der seit zwei Jahren für Deutschland startberechtigt ist, als Sechsplatzierter im Männer-Rennen der Crosslauf-Europameisterschaft bereits für das beste Resultat eines Deutschen überhaupt bei diesen kontinentalen Titelkämpfen gesorgt. Beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier beendete er das Jahr als Fünftplatzierter über acht Kilometer mit 22:54 Minuten so schnell, wie noch nie ein Läufer der Region Trier. In Valencia war er 2000 Meter vor dem Ziel sogar noch einmal 18 Sekunden schneller: 26:36 Minuten und damit flotter als Trier-Sieger Isaac Kimeli aus Belgien (22:44).