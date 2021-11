Crosslauf : Samuel Fitwi wiederholt Cross-Sieg in Belgien

Mol/Gerolstein Deutscher Crosslaufmeister von der LG Vulkaneifel gewinnt zum zweiten Mal stark besetztes Rennen in Belgien.

Der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Ich habe das Rennen ganz locker angefangen in der Mitte des Feldes, aber nur so zehn Meter hinter der Spitze“, erklärt der amtierende Deutsche Meister im Crosslauf. Erst auf der zweiten von sechs Runden über insgesamt 9,2 Kilometer machten die bekannt starken belgischen und niederländischen Querfeldeinläufer ernst - und Fitwi hielt mit. „Nach der zweiten Runden waren wir nur noch zu fünft oder sechst“, erzählt er. Als Fitwi nach der Hälfte der Distanz beschleunigte, konnte schnell niemand mehr folgen. Auf den letzten 300 Metern konnte er seinen Erfolg austrudelnd sogar richtig genießen. Der belgische Hallen-EM-Teilnehmer Michael Somers hatte am Ende als Zweitplatzierter trotzdem noch sieben Sekunden Rückstand auf Fitwi (28:42 Minuten). „Nach fast zwei Jahren ohne Crosslauf war das mal wieder richtig gut“, sagt Fitwi zu seinem ersten Geländelauf seit der Cross-DM im März 2020. Ein gutes Omen: 2018 gewann er schon einmal in Mol. Anschließend wurde der LGV-Läufer Vizeeuropameister (damals noch bei den U-23-Junioren).

Denn der Crosslauf-Sieg in Mol war für Fitwi der Auftakt zur - allerdings nur kurzen - Saison im Gelände. Höhepunkten sollen die Europameisterschaft am 12. Dezember im irischen Dublin und anschließend der DM am 18. Dezember in Sonsbeck werden. Fitwis Programm bis dahin ist voll. Nach einer Woche Training in der Eifel geht es für den Laufprofi am kommenden Montag für eine Woche nach Los Angeles zu einem Fotoshooting mit seinem amerikanischen Ausrüster. Am 28. November findet dann in Pforzheim das entscheidende nationale Ausscheidungsrennen für die Cross-EM statt.