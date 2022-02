Crosslauf : Samuel Fitwi wiederholt Cross-Sieg in Belgien

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel wiederholten in Hannut in Belgien seinen Sieg im einzigen Gold-Label-Rennen der World Cross Country Tour in den Benelux-Staaten. Foto: Holger Teusch

Hannut/Belgien Der Deutsche Meister von der LG Vulkaneifel gewinnt Gold-Rennen der World Cross Country Tour in Hannut.

Beim einzigsten Crosslauf mit Gold-Status in der World Cross Country Tour des Leichtathletik-Weltverbands in den Benelux-Staaten (in Deutschland gibt es kein solches Rennen!) riss der erst 18-jährige Rogers Kibet aus Uganda das Feld mit einem mörderischen Anfangstempo sofort auseinander. Nur Fitwi konnte auf dem 1,5-Kilometer-Rundkurs folgen. Selbst der ehemalige U-20-WM-Dritte Habtom Samuel, der wie Fitwi aus Eritrea stammt, verlor den Anschluss. Trotz starkem Winds drückte Kibet unentwegt aufs Tempo, baute so zwar die Führung des Duos aus, investierte aber auch viel Energie. Als Fitwi den Schwung der letzten kurzen Bergabpassage wenige hundert Meter vor dem Ziel ausnutzte, um in Führung zu gehen, hatte der junge Mann aus Uganda nichts mehr entgegenzusetzen. In 28:51 Minuten war Fitwi auf der 9,5 Kilometer langen Strecke mehr als eine Minute schneller, als bei seinem ersten Hannut-Sieg. Kibet folgte mit vier Sekunden Rückstand auf dem zweiten, Samuel weitere fünf Sekunden dahinter auf dem dritten Platz.