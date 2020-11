Lauftalent : Weniger Rad fahren, mehr laufen

Samuel Fitwi wird in Zukunft wohl seltener am Haus von LGV-Trainerlegende Heinz Reifferscheid vorbei radeln. Der deutsche Crosslaufmeister will sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Foto: Heinz Reifferscheid

Gerolstein/Stadtkyll Lauf-Ass Samuel Fitwi hat sich trotz Corona stark verbessert. Der 24-Jährige bleibt auch 2021 bei der LG Vulkaneifel und nimmt die Olympischen Spiele ins Visier.

Samuel Fitwi ist eine Ausnahme unter den deutschen Spitzenläufern. Wenn andere seiner Leistungsklasse in der Vergangenheit das Jahr mit einem Trainingslager im sonnigen Süden begannen, blieb Fitwi in der Eifel. Der 24-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV), der vor sechs Jahren sein Geburtsland Eritrea verließ und seit fast drei Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist in der Ausbildung zum Maler und Lackierer. Sein Lehrmeister Ari Göbels unterstützt ihn wo immer es geht. Aber ab und zu sieht LGV-Trainerlegende Heinz Reifferscheid aus Gönnersdorf Fitwi mit den Fahrrad zur Arbeit oder zurück fahren. „Samuels Ausbildungsbetrieb ist Malermeister Göbels in Lissendorf, dem Nachbarort von Gönnersdorf. Wenn er die gut zehn Kilometer von Stadtkyll zur Arbeit radelt, kommt Samuel über den Kylltalradweg meist auch in Gönnersdorf an unserem Haus vorbei“, erzählt der 79-Jährige, der Athleten wie Christina Mohr, Marc Kowalinski, Michael May oder Lars Haferkamp zu internationalen Einsätzen geführt hat.