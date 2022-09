Straßenlauf : Samuel Fitwi wird 15. im Weltklassefeld von Prag

Der EM-Neunte von München, Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel, belegte beim Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Prag in 28:52 Minuten den 15. Platz. Foto: dpa/Sven Hoppe

Prag Der EM-Neunte von der LG Vulkaneifel kann beim Grand Prix von Prag mit 28:52 Minuten aber seine persönliche Bestzeit und den deutschen Rekord aber nicht angreifen.

Es war ein schnelles Rennen, aber sowohl Samuel Fitwi, als auch Trainer Yannik Duppich hatten sich von den zehn Kilometern am Samstagabend in Prag noch ein bisschen mehr erhofft. In 28:52 Minuten blieb der deutsche Fünf-Kilometer-Rekordler von der LG Vulkaneifel deutlich über seiner persönlichen Bestzeit (28:00) und der fast 30 Jahre alten nationalen Bestmarke von 27:47 Minuten. Man werde natürlich schauen, ob es einen Grund gebe, weshalb Fitwi fast 50 Sekunden langsamer war, als vor zwei Wochen beim 10.000-Meter-Finale der Europameisterschaften in München, wo er in 28:03,92 Minuten den neunten Platz belegte, sagt Duppich. Die durch den Piloten-Streik verursachte zweitägige Anreise mit der Bahn sei es aber nicht. Der Sieger aus Marokko, Hicham Amghar (27:23 Minuten), sei sogar erst kurz vor dem Rennen aus Italien angekommen, erklärt der Hillesheimer Jörg Ullmann aus Fitwis Betreuerteam.