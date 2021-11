Deutsche Meisterschaft : Fitwis dritte DM-Medaille glänzt silbern

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel wurde in Uelzen deutsche Vizemeister im Zehn-Kilometer-Straßehlauf Foto: LG Vulkaneifel

Uelzen Bei den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf wird der 25-Jährige von der LG Vulkaneifel erstmals nationaler Vizemeister. Alexander Bock läuft persönliche Bestzeit und wird Mannschaftsvizemeister.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Drei DM-Starts, drei Medaillen, viel besser als am vergangenen Sonntag mit dem zweiten Platz bei den nationalen Meisterschaften über zehn Kilometer hätte Samuel Fitwi die Straßenlaufsaison nicht beenden können. Im niedersächsischen Uelzen musste sich der 25 Jahre alte Ausnahmeläufer von der LG Vulkaneifel in 28:51 Minuten nur dem Europacup-Vierten Nils Vogt (TV Wattenscheid/28:45) geschlagen geben.

Mit Platzierung und Zeit sind sowohl Fitwi als auch Trainer Yannik Duppich zufrieden. „Samuel hat taktisch alles richtig gemacht und zwischendurch auch versucht Nils wegzulaufen“, lobt Duppich seinen Schützling. „Ich wollte am Ende Druck machen“, erklärt Fitwi. In der letzten Runde übernahm der gebürtige Eritreer, der seit 2018 deutscher Staatsbürger ist, die Spitze. Richard Ringer (LC Rehlingen), bei den Olympischen Spielen in Tokio Deutschlands bester Marathonläufer, konnte nicht mehr folgen. Aber Vogt, der nach seinem Ausstieg beim Halbmarathon in Valencia eine Woche zuvor auf Wiedergutmachung aus war, konterte Fitwis Attacke. An der letzten 90-Grad-Kurve, etwa 300 Meter vor dem Ziel, startete Vogt seinen Endspurt. Zwischen zu überrundenden Läufern konnte Fitwi nicht mehr folgen, hielt aber Ringer (28:54) knapp auf Distanz.

Nach DM-Bronze über 10 000 Meter im Frühjahr und dem dritten Platz bei den Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften Mitte Oktober war es Fitwis dritte DM-Medaille in diesem Jahr und der erste nationale Vizemeistertitel für den amtierenden Deutschen Crosslaufmeister überhaupt. Nach dem Abschluss der Straßenlaufsaison soll es nun auch erst einmal ins Gelände gehen. „Ich freue mich auf den Cross. Das macht jede Menge Spaß“, sagt Fitwi. Am kommenden Sonntag steht im belgischen Mol ein Rennen des Welt-Bronze-Standards auf dem Programm. „Wir wollen vor der nationalen EM-Qualifikation noch ein Rennen haben“, erklärt Duppich den Fahrplan zur Cross-Europameisterschaft am 12. Dezember in Dublin. Die Nationalmannschaft soll aufgrund der Ergebnisse des Rennens in Pforzheim am 27. November zusammengestellt werden. Eine Woche nach der EM muss Fitwi dann seinen nationalen Titel verteidigen.