Leichtathletik : Für Samuel Fitwi geht es um die EM-Norm

Extra

Bei der Weiterführung Hillesheimer Läuferabends als Sparkassen Invitational am 10. Juni können auch Hobbyläufer testen, wie schnell Spitzenkönner wie Samuel Fitwi unterwegs sind. Bevor die Elite 5000 Meter am Stück rennen, ist eine Staffellauf über die gleiche Distanz (12,5 Runden) geplant. Ein Dutzend Sportler können testen, ob sie die Distanz gemeinsam so schnell zurücklegen können, wie Fitwi (momentane Bestzeit: 13:35,56 Minuten) allein. Die detaillierte Ausschreibung des Sparkassen Invitational Hillesheim wird laut Duppich zurzeit in Abstimmung mit dem DLV erstellt, um Anfang Juni die deutsche Langstrecken-Elite in der Eifel zu begrüßen.