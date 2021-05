Leichtathletik : Schlund siegt, Ehses überrascht

Lotta Schlund vom Post-Sportverein Trier siegte in Mainz über 3000 Meter. Foto: Holger Teusch

Mainz Beim ersten größeren Sportfest für die Leichtathleten der Region Trier mit 261 Teilnehmern in Mainz hagelte es zahlreiche persönliche Bestleistungen und es gab einen Lauf-Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Ein Lauf-Sieg ist immer etwas besonderes. In Corona-Zeiten mit rar gesäten Startgelegenheiten mit entsprechend starker Besetzung erst recht. Mit einem solchen Erfolgserlebnis kann nun Lotta Schlund die weitere Leichtathletik-Saison angehen. Die 26-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) gewann am Samstag in Mainz beim Puma Nitro Meeting in 10:06,66 Minuten das 3000-Meter-Rennen. Die Trierer Studentin ließ die Achte der Europäischen Olympischen Jugendspiele, die Österreicherin Anna-Sophie Meusburger (10:13,06), klar hinter sich.

Überraschend stark präsentierte sich Schlunds Vereinskamerad Giulio Ehses über 1500 Meter. Mit einer Zeit Richtung 3:54,92 Minuten hätte Marc Kowalinski gerechnet. „Aber nicht bei den Bedingungen und wen er alles hinter sich gelassen hat“, sagt der Trainer. Der 21-Jährige distanzierte beispielsweise den deutschen U-20-Meister über 5000 Meter Yassin Mohumed (Fünfter in 3:55,20) oder den U-20-Vizemeister Clemens Erdmann (Zwölfter in 4:05,54 Minuten, beide Dortmund) deutlich. Vor Ehses lagen nur U-20-EM-Teilnehmer Florian Bremm (Leutershausen/3:54,76) und der amtierende deutsche 1500-Meter-Vizemeister Lukas Abele (Hanau/3:51,23). Was Kowalinski an Ehses Zeit überraschte war, dass die Bedingungen mit viel Wind schwierig waren. Das war wohl auch mit ein Grund, weshalb der noch der U-18-Juniorenklasse angehörende Simon Quint (ebenfalls PST) nicht über 4:25,48 Minuten hinaus kam.

Glück mit dem Wind - nicht von vorn, aber auch nicht zu stark von hinten hatten die Sprinter. Maren Schumacher blieb als Sechstschnellste über 100 Meter in 12,66 Sekunden deutlich unter 13 Sekunden. Über 200 Meter verbesserte die 19-Jährige ihre persönliche Bestzeit als Viertplatzierte bei idealem Rückenwind von 1,8 Metern pro Sekunde um 27 Hundertstel auf 25,71 Sekunden. Ihre PST-Vereinskameradin Lena Stöwer gewann in 13,29 Sekunden in der Altersklasse U 18. Über 400 Meter blieb Rebecca Kupczik als Drittplatzierte 0,2 Sekunden über der Ein-Minuten-Schallmauer. Die 17-jährige Jule Schulten (alle PST) lief U-18-Zweite 1:02,93 Minuten.

Über zwei Stadionrunden glänzte die für den 1. FC Kaiserslautern startende Konzerin Anna Meyer mit einer Steigerung ihrer persönlichen 800-Meter-Bestzeit um rund drei Sekunden auf 2:16,12 Minuten. Die ebenfalls aus Konz stammende Christina Laubenstein (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) blieb in 2:17,00 Minuten ebenfalls noch deutlich unter 2:20 Minuten. U-18-Juniorin Lilian Schmidt (PST) verpasste Zweite Ihrer Altersklasse hinter Vanessa Mikitenko, der Tochter der deutschen Marathonrekordlerin Irina Mikitenko, in 2:24,72 Minuten ihren Hausrekord nur um gut eine Sekunde.