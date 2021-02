Wintersport : Schnee schonen im T-Shirt

Oberstdorf T-Shirt statt Winterjacke, Anfeuerung per Video statt Tausende Zuschauer, das Wetter und Corona machen die Weltmeisterschaft im Nordischen Skisport zu einer besonderen. Franz-Josef Ott aus Fell ist als Helfer in Oberstdorf.

(teu) So stellt man sich eine Weltmeisterschaft im Wintersport wohl nicht vor: „Ich laufe meist im T-Shirt rum“, erzählt Franz-Josef Ott lachend über sein bevorzugtes Outfit bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf im Allgäu. Frühlingshafte Temperaturen heben bei den meisten Volunteers wie dem 53-Jährigen aus Fell die Stimmung. Es ist irgendwie ein Wintermärchen bei 20 Grad im Schnee zu stehen.“, sagt der zwei Wochen lang bei der WM hilft. Denjenigen, die die Loipen präparieren müssen, steht allerdings der Schweiß auf der Stirn.

„Die haben hier ein Schneedepot“, erzählt Ott. So wird die weiße Unterlage für die Skilangläufer immer wieder präpariert. „Aber nachmittags ist der Schnee schon extrem sulzig“, erzählt Ott. „Da sinkt man 20 Zentimeter ein.“ Die Volunteers, die als Streckenposten eingeteilt sind, sollen auf das kostbare Weiß aufpassen. „Als wir die Strecke abgegangen sind, wurde gesagt, wir sollen hintereinander gehen, um den Schnee zu schonen“, erzählt Ott. Weil es tagsüber so warm wird, gebe es Zeitplanänderungen. „Es wird versucht in den Morgen zu verlegen, wenn es nicht so warm ist.“