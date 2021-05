Leichtathletik : Schneller 800-Meter-Auftakt für Gesa Krause

Dessau Die Hindernislauf-WM-Dritte vom Verein Silvesterlauf Trier lief zum Saisonauftakt in Dessau eines der schnellsten 800-Meter-Rennen ihrer Karriere.

(teu) „Der Rost ist abgesprengt“, so kommentierte Gesa Krause ihren Einstieg in die olympische Freiluftsaison am vergangenen Freitagabend in Dessau. Soll heißen, mit dem schnellen 800-Meter-Rennen in Sachsen-Anhalt soll sich bei der Hindernislauf-WM-Dritten vom Verein Silvesterlauf Trier der letzte Müdigkeit nach rund zwei Monaten Höhentrainingslager in Boulder in den USA aus der Muskulatur gelöst haben. In 2:05,76 Minuten belegte Krause hinter Rheinlandrekordlerin Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler/2:03,83) den achten Platz. Das schnelle Rennen gewann die Französin Renelle Lamote in 2:01,66 Minuten vor Christina Hering (München/2:01,83) und der Polin Angelika Cichocka (2:01,85).