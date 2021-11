Silvesterlauf : Schnellster realer gegen schnellsten virtuellen Silvesterläufer

Der Belgier Isaac Kimeli siegte bereits zweimal, 2018 und 2019, beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier und möchte am 31. Dezember zum dritten Mal triumphieren. Foto: Holger Teusch

Trier Mit dem Belgier Isaac Kimeli hat der Gewinner der beiden letzten realen Trierer Silvesterläufe für die für den 31. Dezember geplante 32. Auflage zugesagt.

(teu) Isaac Kimeli weiß, wie man den Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier gewinnt. Bei den beiden letzten Rennen durch die Trierer Innenstadt vor der Corona-Pandemie hatte er 2018 und 2019 beim Jubiläum, der 30. Auflage, auf dem Hauptmarkt triumphiert. Und auch am 31. Dezember dieses Jahres will der zweimalige Vize-Europameister aus Belgien ganz oben auf dem Siegerpodest stehen. „Isaac freut sich auf die Titelverteidigung und will zum dritten Mal in Folge den Trierer Silvesterlauf gewinnen“, teilte dessen Manager Marc Corstjens dem Silvesterlauf-Ausrichterverein mit. Dreimal in Folge konnte den Asselauf über acht Kilometer beim „deutschen Sao Paulo“, wie der Trierer Silvesterlauf wegen der Sambatrommlern und Konfetti-Schnee genannt wird, bisher nur einer gewinnen: Rekordsieger Moses Kipsiro aus Uganda (2005-07, außerdem 2012 und 2014 erfolgreich).