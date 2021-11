Silvesterlauf : Schüler sollen an Silvester laufen

Trier Der Trierische Volksfreund und die Stadtwerke Trier unterstützen wieder die Bambini- und Kinderläufe beim Silvesterlauf.

(teu) Die Jüngsten leiden am meisten in der Pandemie! So ist es seit 20 Monaten allenthalben zu hören. Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und kein Vereinssport beeinträchtigen den Nachwuchs - mental, aber auch in ihrer körperlichen Entwicklung. Dem will der Verein Silvesterlauf Trier zusammen mit dem Trierischen Volksfreund und den Stadtwerken Trier (SWT) zumindest ein bisschen gegensteuern. Beim der für den 31. Dezember geplanten 32. Auflage des Trierer Silvesterlauf übernehmen die Sponsoren für alle von ihren Grundschulen für den SWT-Bambini- oder die Volksfreund-Kinderläufe gemeldeten Sechs- bis Elfjährigen das Startgeld. Damit sollen im Rahmen der Volksfreund-Projekte Mini-Klasse/Klasse ein Ansporn alle Schulen aus der Region und damit dem gesamten Volksfreund-Verbreitungsgebiet angespornt werden, insbesondere in Corona-Zeiten nicht das Bewegungsangebot für Kinder zu vernachlässigen.