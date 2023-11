Deutsche Crosslaufmeisterschaften in Perl Schuhe verloren und Titel gewonnen bei DM-Schlammschlacht

Durch den Matsch rennen und sich so richtig dreckig machen, und das, ohne ausgeschimpft, sondern sogar noch gelobt zu werden, wer sich das als Kind gewünscht hatte, der war bei der Crosslauf-DM genau richtig. So weit westlich wie noch nie fand die 77. Auflage der nationalen Titelkämpfe im Geländelauf am Samstag im deutsch-luxemburgisch-französischen Dreiländereck in Perl statt. Rund 900 Läufer aus der gesamten Republik zwischen 16 und 88 Jahren ermittelten in elf verschiedenen Rennen ihre Besten. So nah dran an Trier war die Region mit rund 40 Startern gut und erfolgreich vertreten: Benjamin Dern vom Verein Silvesterlauf Trier sicherte sich mit seinem Sieg im U-23-Junioren-Rennen das Ticket zur Crosslauf-Europameisterschaft (siehe separaten Bericht). Yvonne Engel, Tine Hausmann und Katja Leis holten den Seniorinnen-Mannschaftstitel zum LT Schweich und darüber noch zweimal Einzelbronze für Hausmann (Altersklasse W 40) und Engel (W 45).