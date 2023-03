Finale zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie Schuhe waschen inklusive beim Frühlingslauf

Um saubere Schuhe scherte sich Yannik Erz nicht. Sechs Jahre, nachdem die Laufkarriere des mittlerweile 27-Jährigen aus Morscheid-Riedenburg mit einem Überraschungssieg in Veldenz begonnen hatte, setzte sich der Läufer aus dem Hunsrück wieder durch. Auf der Langstrecke über gut 7,3 Kilometer siegte Erz in 22:47 Minuten mit mehr als einer Minute Vorsprung vor Lucas Meyer (23:53) und Benedikt Althoff (24:17), dem der dritte Platz allerdings reichte, um den Gesamtsieg in der Mosel-Crosslauf-Serie perfekt zu machen.