Talentsichtung Schullaufmeisterschaften und Kids-Cup kehren zurück

Finden wieder statt, muss man genauer sagen! Denn letztmalig bewiesen vor vier Jahren Mädchen und Jungen ihre Ausdauer. Die Organisation des Neustarts gestaltet sich nach der langen, Corona geschuldeten Pause schwierig. „Wir haben lange überlegt, ob wir es umgesetzt bekommen“, erzählt Kowalinski. Erst vor etwa zwei Monaten war klar: Die Trierer Sportakademie und die Leichtathletik-Abteilung des Post-Sportvereins Trier stellen die Schullaufmeister wieder auf die Beine. Den entscheidenden Ausschlag gab die Zusage des Titelsponsors SWT, sagt Kowalinski: „Johann Meyer kam auf uns zu und fragte, wie es mit den Schullaufmeisterschaften und dem Kids-Cup aussehe.“ Der SWT-Marketingleiter rannte mit seiner Anfrage offene Türen ein. Mit den Schullaufmeisterschaften startet auch der Kids-Cup, zu dem auch die der Volksfreund-Jugendlauf im Rahmen des Trierer Stadtlaufs am 25. Juni sowie die Nachwuchsrennen beim Stadtlauf in Saarburg (30. Juni) und dem Deulux-Lauf in Langsur (11. November) zählen.