Laufveranstaltung : Schweicher Lauf spürt Aufbruchsstimmung

Schweich Der Lauftreff Schweich plant am 26. März mit dem Fährturmlauf wieder die erste große Frühjahrs-Laufveranstaltung seit zwei Jahren. Der Aufwand bleibt für die ehrenamtlichen Organisatoren weiterhin größer, als vor der Pandemie.

„Alles kann, nichts muss!“ So bringt Dirk Engel es auf den Punkt, dass die Lauf-Organisatoren des LT Schweich für das zehnjährige Jubiläum des Fährturmlaufs bereit sind, auf alle Entwicklungen zu reagieren und flexibel zu bleiben. Mit Blick auf den 26. März herrscht aber Optimismus vor. „Wir sind guter Dinge. Alles ist soweit angestoßen“, sagt Engel. Die Hoffnung: Den Fährturmlauf, der vor der Pandemie 1400 Läufer am Moselufer und im Stadion der Stefan-Andres-Stadt bewegte, mit dem bekannten, aber natürlich an die Corona-Situation angepassten Konzept wieder zum großen Frühjahrsauftakt der Laufszene der Region zu machen.

Hatten die Schweicher Lauf-Macher im Oktober vergangenen Jahres beim in den Herbst verschobenen Fährturmlauf noch die einzelnen Starts zeitlich entzerrt, plant man für den 26. März wieder mit dem kompakten Zeitplan. Das Programm beginnt um 12.45 Uhr mit dem Signal-Iduna-Gesundheitslauf (auch für Walker) ohne Zeitmessung. Wenn die Gesundheitsläufer wieder im Ziel sind, sollen ab 13.40 Uhr insgesamt sechs Volksfreund-Lucky-Läufe für den Nachwuchs größtenteils auf dem Stadionrund ausgetragen werden, während Fünf- beziehungsweise Zehn-Kilometer-Läufe auf den Wendepunktstrecken an der Mosel unterwegs sind. Die Kinderläufe liegen Engel besonders am Herzen. Die Teilnehmer der Volksfreund-Lucky-Läufe müssen kein Startgeld bezahlen. Aber für jeden jungen Läufer spendet der Lauftreff einen Euro zugunsten der Grundschule am Bodenländchen in Schweich.