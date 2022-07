Freundschaftslauf : Stefan-Andres-Lauf zieht in den August (Streckenpläne)

Der Stefan-Andres-Lauf in Erinnerung an den in Schweich aufgewachsenen Dichter ist der traditionsreichste Freundschaftslauf der Region Trier. Foto: Holger Teusch

Schweich Der traditionsreichste Freundschaftslauf der Region Trier findet bereits am 14. August statt erst im Herbst statt.

Deutsche Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer und Stefan-Andres-Freundschaftslauf, beides ging bereits in den vergangenen Jahren terminlich oft nicht. Deshalb zieht der traditionsreichste Freundschaftslauf der Region vom September in den veranstaltungsarmen August. Bereits am Sonntag, 14. August können zum 35. Mal verschiedene Strecken mit Ausgangspunkt in der Schweich, der Heimatstadt des Dichters Stefan Andres, bewältigt werden.

30 Mal führte die LGM Leiwen die Veranstaltung durch, die Ende der 1980er Jahre der erste Freundschaftslauf ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter in der Region Trier überhaupt war. 2018 übernahm der LT Schweich die Organisation. Damit verbunden war eine Änderung der Strecken, um die Logistik zu erleichtern. Statt einem Punkt-zu-Punkt-Parcours von Schweich nach Leiwen sind zwei landschaftlich reizvolle Rundstrecken von 15 Kilometer (Start 10.10 Uhr) und 25 Kilometer (10 Uhr) Länge abgesteckt, so dass kein Bustransfer mehr nötig ist. Start und Ziel befinden sich in diesem Jahr wegen einer Parallelveranstaltung am Niederprümerhof (dem Sitz der Stefan-Andres-Gesellschaft) diesmal ausnahmsweise das Haus des Sports am Schweicher Sportplatz.