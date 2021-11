Mosel-Crosslauf-Serie : Schwerer Wurzel-Weide-Crosslauf

Gladbach 166 Teilnehmer kamen beim zweiten Wertungslauf zur 46. Mosel-Cross-Serie in Gladbach ins Ziel. Konzer Siege bei den Männern.

Am Ende gab es ein Unentschieden zwischen Spikeläufern und den Anhängern metall-loser Schuhe. Rebecca Bierbrauer auf der Mittel- und Dominik von Wirth auf der Langdistanz setzten auf mehr Grip im teils knöcheltiefen Schlamm. Die 17-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier setzte sich so souverän gegen Anna Meyer durch. Weil Bierbrauer aber die Anmeldefrist für den ersten Mosel-Serien-Crosslauf in Wittlich Ende Oktober verpasst hatte und Nachmeldungen Corona-bedingt nicht angenommen wurden, hat die Konzerin wie ihr älterer Bruder Lucas beste Chancen auf den Serien-Gesamtsieg auf der Mittelstrecke. Lucas Meyer setzte sich im Endspurt knapp gegen den frischgebackenen Saarlandmeister Florian Lauck durch.

Von Wirth profitierte als zweiter Sieger in Spikes davon, dass Wittlich-Sieger Oliver Gorges nicht antrat. Der 31-Jährige von der TG Konz zeigte sich aber auch unabhängig von der Platzierung zufrieden. „Es hat sich von Anfang bis Ende wieder so richtig gut angefühlt und die Kraft war wieder da“, freute sich der TG-Konz-Laufabteilungsleiter, der jetzt sogar wieder auf den Seriensieg spekulieren darf. Denn außer Gorges trat auch der in Wittlich zweitplatzierte Oliver Ewen (PST Trier) in Gladbach nicht an. Uwe Trampert (Saarbrücken), der in Wittlich noch vor von Wirth lag, ließ der Konzer diesmal klar hinter sich. Weil die 46. Mosel-Serie nur drei statt der vor der Corona-Pandemie üblichen vier Rennen umfasst, kommt es beim letzten Wertungsrennen in Breit in Hunsrück am 11. Dezember zum Showdown zwischen den beiden Läufern von der Saar.