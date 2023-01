Leichtathletik : Gegen die kleine Schwester des Weltmeisters

Möchte in der Halle genauso jubeln wie in der vergangenen Freiluftsaison: Nachwuchssprinter Albrecht Hamisch von der TG Konz. Foto: Holger Teusch

Ludwigshafen Ein halbes Dutzend Medaillenchancen sind für die U-18-Nachwuchsleichtathleten der Region bei den Landeshallenmeisterschaften in Ludwigshafen möglich.

Die Konkurrenz ist stark bei den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der 16- und 17-Jährigen in Ludwigshafen. Sogar ein bisschen weltmeisterlich! Denn mit Emma Kaul hat sich laut Meldeliste die Schwester des Zehnkampf-Welt- und Europameisters Niklas Kaul angesagt. Gut möglich, dass Deutschlands Sportler des Jahres 2022 am Sonntag (15.1.) in der einzigen voll wettkampftauglichen Leichtathletikhalle in Rheinland-Pfalz auftaucht, um seine acht Jahre jüngere Schwester zu unterstützen, so wie es der 24-Jährige in der Vergangenheit schon getan hat.

Emma Kaul (wie ihr Bruder USC Mainz) ist auch eine der stärksten Konkurrentinnen von Elenor Servatius über 60 Meter mit und ohne Hürden. Aber bei Weitem nicht die einzige. Die Medaillen sind für die letztjährige Deutsche Vizemeisterin (bei den 15-Jährigen) vom Athletic-Team Wittlich in den beiden Sprintdisziplinen nun auch in der Altersklasse U 18 möglich, Trotz Platz eins in der Meldeliste mit 5,45 Metern dürfte auch der Weitsprung für Servatius kein Selbstläufer werden. Auch ohne Emma Kaul ist die Konkurrenz bärenstark. In Lauerstellung ist beispielsweise Hannah Schwind vom Post-Sportverein Trier (PST).