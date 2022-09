Triathlon : Schwieriges Bundesliga-Finale für Trierer Triathleten

Hannover In absoluter Minimalbesetzung reisen die Triathleten des PSD Bank Teams Trier zum Bundesliga-Finale nach Hannover.

(teu) „Wir standen kurz vor der Absage!“ Chefcoach Marc Pschebizin nimmt kein Blatt vor den Mund, als er die Situation der ersten Mannschaft des PSD Bank Teams Tri Post Trier vor dem Finale der Bitburger-0,0%-Bundesliga am Samstag (3.9.) in Hannover beschreibt. In der niedersächsischen Landeshauptstadt ist ein Paar-Staffelrennen über zweimal 400 Meter Schwimmen, elf Kilometer Radfahren und 2,6 Kilometer Laufen geplant. Das heißt: Eigentlich besteht ein Team aus vier Sportlern. Glück für die Trierer: Das zweite Pärchen muss gemeinsam die Ziellinie erreichen. Für die Staffelübergabe nach dem ersten Supersprint-Triathlon reicht ein Athlet.