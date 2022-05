Laufen : LGV-Brite Seb Anthony läuft Rheinlandrekord

Durham/USA Der 25-Jährige von der LG Vulkaneifel verbesserte in den USA die fast 42 Jahre alte 800-Meter-Verbandsbestzeit auf 1:47,54 Minuten.

Der Rheinlandrekord über 800 Meter ist zurück im Leichtathletikbezirk Trier! Seb Anthony von der LG Vulkaneifel (LGV) lief die zwei Stadionrunden in Durham im US-Bundesstaat North Carolina in 1:47,54 Minuten und damit eine knappe halbe Sekunde schneller, als der Koblenzer Günter Henning 1980 (1:47,97). Neun Jahre zuvor hatte der spätere Bundestrainer Lothar Hirsch (1:47,9 Minuten handgestoppt) dem Trierer Horst Liell (PST Trier/1:48,7) als Rheinlandrekordler entthront.

Anthony studiert an der Virginia Tech, der größten technischen Hochschule des US-Bundesstaats Virginia in Blacksburg. Während Yannik Duppich in den USA studierte, lernten sich der der LGV-Vorsitzende und Anthony kennen. Duppich lotste ihn dann in die LGV.