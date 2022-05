Triathlon : Sechs Titel für den Triathlon-Nachwuchs

Montabaur Die jungen Ausdauersportler von Tri Post Trier dominieren die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Westerwald.

Sechs Titel und fünf weitere Podestplatzierungen, am Nachwuchs von Tri Post Trier ging bei den Triathlon-Landesmeisterschaften in den Jugendklassen in Montabaur am vergangenen Sonntag (fast) kein Weg vorbei. Am deutlichsten wurde das in der Altersklasse Schülerinnen B, den Unter-Zwölfjährigen (U 12, Geburtsjahrgänge 2011/12). Auf dem Podest standen nach 200 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und dem abschließenden Ein-Kilometer-Lauf mit Emie Vandenbussche, Lilly Förster 17:29 und Carla Thees drei Tri-Post-Mädchen. Beeindruckend die Leistung von Fabian Drexler bei den Schülern A (U 14) über 300 Meter Schwimmen, acht Kilometer auf dem Rennrad und zwei Kilometer Laufen: Mit der zweitbesten Zeit (4:50,2 Minuten) kam der 13-Jährige aus dem Wasser, hängte die Konkurrenz auf dem Rad (15:38,4 Minuten) um mindestens eine halbe Minute ab und verteidigte seinen Vorsprung beim abschließenden Lauf (8:26,7 Minuten) souverän. Eine Woche zuvor hatte Drexler im pfälzischen Herxheim auf der etwas längeren Triathlon-Distanz von 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2500 Meter Laufen als U-14-Sieger bereits seine gute Form unter Beweis gestellt.