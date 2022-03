Leichtathletik : Neun EM-Medaillen und Schatten des Krieges

Braga Bei den 13. Senioren-Hallen- und Winterwurf-Europameisterschaften waren die Senioren-Leichtathleten aus den Vereinen der Region Trier mit neun Medaillen so erfolgreich wie noch nie.

Als die mehr als 2000 Senioren-Leichtathleten nach Portugal reisten, herrschte noch Frieden in Europa. Zur Halbzeit der Hallen- und Winterwurf-EM in Braga überfiel Russland die Ukraine - und die Ereignisse im Osten den Kontinents berührten natürlich auch Sportler. „Die Siegerehrung war sehr emotional“, sagt Mareike Metz. Es war aber nicht die Tatsache, dass die 40-Jährige am vergangenen Sonntagnachmittag, dem letzten Wettkampftag, mit Speerwurf-Silber in der Altersklasse W 40 (40 bis 44 Jahre) ihre fünfte Medaille in Empfang nehmen konnte. Neben der Athletin vom Post-Sportverein Trier (PST) freute sich Liliia Apolosova über Gold für die Ukraine. Man habe gemerkt, wie die Ereignisse in ihrem Heimatland die 44-Jährige belasteten, erzählt Metz. Die Ukrainer wurden vom Kriegsausbruch in ihrer Heimat überrascht und wussten nicht wie sie nach Hause kommen sollten, erzählt Metz. Trotzdem warf Apolosova den 600-Gramm-Speeer 42,32 Meter weit und ließ damit nie einen Zweifel an ihrem Sieg vor Metz (37,24).