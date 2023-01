Leichtathletik : Rekord, aber nicht ganz zufrieden

Die 15-jährige Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich (hier bei den Freiluft-Landesmeisterschaften in Konz) stellte bei der Mehrkampf-DM einen Hallenbezirksrekord im Weitsprung auf und belegte im Fünfkampf der Altersklasse U 18 den zehnten Platz. Foto: Holger Teusch

Leverkusen Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich hat bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf den zehnten Platz im Fünfkampf belegt. Mit 5,60 Metern sprang die 15-Jährige Hallenbezirksrekord.

(teu) Von einer der erfahrensten zu einer gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehenden Leichtathletin wechselt der Hallenbezirksrekord im Weitsprung. Die erst 15-Jährige Elenor Servatius schraubte bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in der Leverkusener Leichtathletikhalle auf 5,60 Metern. Damit folgt die Nachwuchssportlerin vom Athletic-Team Wittlich auf die 26 Jahre ältere Mareike Metz (PST Trier), die vor knapp einem Jahr als Senioren-Hallen-Europameisterin 5,46 Meter erzielt hatte.

Der Weitsprung war aber nur eine von fünf Disziplinen bei der Hallen-Mehrkampf-DM in der Konkurrenz der Unter-18-Jährigen. Im Mehrkampf gebe es immer ein Auf und Ab, erklärt Servatius' Trainer Jörg Klein. Mit 8,81 Sekunden über 60 Meter Hürden startete sein Schützling mit der drittbesten Zeit in den Wettkampf. Auch mit 1,58 Meter im Hochsprung konnte man nach Problemen im Training zufrieden sein. „Wenn uns das jemand vor zwei Wochen gesagt hätte, wir wären ihm wahrscheinlich um den Hals gefallen“, so Klein.