Leichtathletik : Zwei Bestleistungen, einmal DM-Silber, ein Rheinlandrekord

Halle an der Saale Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich wird Deutsche Vizemeisterin im Siebenkampf der 15-Jährigen. Auch Hannah Schwind vom PST Trier erzielt ihr bisher bestes Resultat.

Nachwuchs-Leichtathletin Elenor Servatius hat sich die Sommersaison 2022 ein weiteres Mal versilbert. Nach dem zweiten Platz über 80 Meter Hürden Anfang Juli wurde die 15-Jährige vom Athletic-Team Wittlich (ATW) am vergangenen Wochenende bei der Jugend-Mehrkampf-DM in Halle an der Saale ein weiteres Mal Deutsche Vizemeisterin. Der Schützling von Trainer Jörg Klein steigerte sich im Siebenkampf auf 3880 Punkte und musste sich nur der Mainzerin Lotte Gretzler (3968) geschlagen geben. Auch Hannah Schwind vom Post-Sportverein Trier (PST) sammelte mit 3692 Punkten so viele wie noch nie zuvor.