Leichtathletik : Siebenmal Landesmeister, einmal Rekord

Bad Ems Mehr Titel aus vor Corona gewannen die Leichtathleten der Region Trier bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Junioren. Was ist das wert?

Sprint, Sprung, Wurf und natürlich Mittel- und Langstrecke, aus allen Disziplinblöcken kommen 2021 die Landesmeister der Region Trier. Die Läufer auf den längeren Strecken sind nicht mehr die alleinigen Titelgaranten für das westliche Rheinland-Pfalz. Nach einem Jahr Pause wegen Corona gewannen die Leichtathleten von der Mosel, aus Eifel und Hunsrück am vergangenen Samstag in Bad Ems sieben Titel bei den Landesmeisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Junioren. Ein Titel mehr, als 2019!

Erstmals seit 2014 (damals gewann Kevin Ugo vom PST Trier) kommt mit Florian Raadts auch der rheinland-pfälzische 100-Meter-Meister wieder aus der Region Trier. Der Sprinter von der LG Bernkastel-Wittlich legte aber auch gleich den Finger in die Wunde: „Wirklich zufrieden bin ich mit den Zeiten jedoch nicht“, sagte der 20-Jährige. Nach 11,17 Sekunden im Vorlauf reichten ihm 11,12 Sekunden für den Sieg im Finale. Manche Leistungen lagen unter dem Niveau des vergangenen Jahrzehnts. So musste die neue rheinland-pfälzische 5000-Meter-Meisterin Benita Blöcher (Diez) nicht einmal unter 20 Minuten für den Titelgewinn laufen. 21:49,10 Minuten reichten zum Sieg. Die Saison sei trotz des spät wieder aufgenommenen Wettkampfbetriebs immer noch „Corona-geschädigt“, glaubt Raadts. Regelmäßige und planbare Wettkämpfe fehlten. Etliche Sportler haben das Jahr ganz abgeschrieben.

Durchhalten hat sich in diesem Jahr auch für Albrecht Hamisch und Lilian Schmidt gelohnt. Der erst 15 Jahre alte Sprinter der TG Konz steigerte sich in Bad Ems als U-18-Dritter über 200 Meter auf 23,78 Sekunden. Schmidt, deren Saisonhöhepunkt bereits vor einem Monat das 2000-Meter-Hindernisrennen der Jugend-DM war, gelang über 800 Meter in 2:23,00 Minuten und 1500 Meter in 5:17,12 Minuten der einzige Doppelsieg für die Region am vergangenen Samstag. Ihr Vereinskamerad Jan Gerth sicherte sich den U-18-Titel über 3000 Meter.