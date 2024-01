Leichtathletik Olivia Gürth startet als Leichtathletin des Jahres mit Gesa Krause in die Saison

Mit diesem Motivationsschub startet Gürth am Samstag und Sonntag zusammen mit ihrer neuen Vereinskameradin Gesa Krause in die Hallensaison. Ihr gemeinsamer Trainer Wolfgang Heinig hat als Leistungstest nach dem dreiwöchigen Höhentrainingslager im südafrikanischen Potchefstrom einen Start bei den hessischen Titelkämpfen (außerhalb der Meisterschaftswertung) arrangiert. Am Samstag haben damit gleich drei der fünf 1500-Meter-Teilnehmerinnen Verbindungen zur Region Trier: Gürth und Krause als Silvesterlauf-Vereinsmitglieder und die mittlerweile in Frankfurt lebende Wittlicherin Katharina Künnemann, die unter ihrem Mädchennamen Rach für die LG Bernkastel-Wittlich startete. Am Sonntag sind Gürth und Krause außerdem für das 3000-Meter-Rennen gemeldet.