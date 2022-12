Deutscher Silvesterlauf-Gewinner Homiyu Tesfaye : Rückkehr mit Olympiasiegerin

Info

Die Meldungen für den 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier starteten schleppend, aber rund um Weihnachten gab es noch einmal einen Ansturm auf die Startplätze zum mindestens deutschlandweit stimmungsvollsten Jahresabschlusslauf. 1544 Namen standen am Mittwoch nach Schließung der Online-Anmeldung in der Meldeliste. Dass ein Rekordergebnis wie beim Jubiläum 2019 (2600 Läufer im Ziel) nach zwei Jahren Pause nicht zu erwarten ist, war von Beginn an klar. 1282 Finisher im Schnitt in 30 Jahren Silvesterlauf werden es aber werden.

Nachmeldungen sind noch am Freitag (30.12., 16-19 Uhr) und an Silvester (31.12., ab 10 Uhr) an der Startnummernausgabe in der Sporthalle von Max-Planck- und Auguste-Viktoria-Gymnasium (Zugang über den Schulhof, Sichelstraße 3-5).

Internet: www.silvesterlauf.de