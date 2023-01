Laufen : Silvesterlauf hinter Gefängnismauern

Jugendliche Straftäter absolvierten parallel zum Trierer Silvesterlauf in der Jugendstrafanstalt Wittlich einen Acht-Kilometer-Lauf auf einer 123 Meter langen Runde. Foto: JSA Wittlich

Wittlich So viele junge Straftäter wie noch nie liefen beim Silvesterlauf in der Wittlicher Jugendstrafanstalt mit. Wie der Ausdauersport bei der Arbeit mit den Jugendlichen hilft.

Von Holger Teusch

(teu) Den Stolz kennt wohl jeder Laufanfänger, der sich durch die ersten schweren Wochen gekämpft hat: „ Als ich hier rein kam, waren es gerade mal fünf Minuten, jetzt bin ich 53 Minuten durchgelaufen“, erzählt der junge Mann, nennen wir ihn A. Er büßt in der Jugendstrafanstalt (JSA) Wittlich seine Strafe ab und ist so stolz wie wohl jeder, der erstmals eine längere Strecke laufend zurückgelegt hat.

Acht Kilometer sind A. und 39 weitere Jugendliche an Silvester auf dem Werkhof der JSA Wittlich gerannt. Auf einem 123-Meter-Parcours! Macht 60 Runden statt acht wie beim Silvesterlauf in Trier. Mit dem immer wiederkehrenden tristen Ausblick auf graue Mauern statt im bunten Konfettiregen. Keine Frage: Die 40 Jugendlichen haben, aufgeteilt in zwei zeitlich getrennte Läufe, mental eine größere Leistung vollbracht als mehrere Hundert Silvesterläufer auf der Trierer Altstadtrunde! Bei der Ausrüstung mussten die JSA-Läufer mit den Anstaltssportschuhen statt professionellen Laufschuhen zurechtkommen. Vom Verein Silvesterlauf Trier gab es aber Funktionsshirts.

Bereits zum dritten Mal führte die JSA den Silvesterlauf durch. 2020 beteiligten sich die jungen Männer so am virtuellen Trierer Silvesterlauf zugunsten der Opfer der fürchterlichen Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone. Sich solidarisch zeigen mit den Angehörigen der Opfer gab den Anstoß, aus dem nun schon drei Silvesterläufe hinter Gefängnismauern wurden.

Der dritte war der bisher größte. Fast zwei Drittel der jungen Straftäter rannte mit. Und machte gute (Selbst-)Erfahrungen: „Ich wusste von mir selbst nicht, dass ich so lange laufen kann“, erzählt einer der Jugendlichen. Und ein weiterer mit noch vielen beim Laufen produzierten Glückshormone im Blut: „Dieses Mal habe ich es geschafft, komplett ohne eine Pause durchzulaufen. Ich bin unfassbar stolz, das geschafft zu haben. Ich habe es auch gleich meiner Freundin und meiner Mutter erzählt. Die sind ebenfalls stolz auf mich. Das gibt echt Kraft. Man hat ja sonst nicht so viel hier drin, an dem man sich aufbauen kann.“

Solche Reaktionen freuen Jürgen Thul. „Es macht Spaß zu sehen, dass man bei den Jugendlichen noch etwas bewegen kann“, sagt der JSA-Leiter, der natürlich auch weiß: „Die Jungs nutzen jede Gelegenheit, um nach draußen zu kommen.“ Sport an der frischen Luft ist beliebt. Aber Sportspiele oder Krafttraining stehen auf der Wunschliste ganz oben und nicht Laufen. Die Silvesterlauf-Vorbereitung war für das Sportteam um Ralf Klimperle eine Herausforderung. Personell, zeitlich und was den Schweißeinsatz betrifft! Mitlaufen statt Zugucken war für das Sportteam selbstverständlich. Die gemeinsamen Läufe mit den jungen Straftätern zahlen sich mit Blick auf Erziehung und Sozialisation aus. „In so einem ganz anderen Umfeld als normal ergeben sich auch andere Zugänge und Gespräche“, erklärt Thul.

Durch das gemeinsame Sporttreiben und die daraus entstehende professionelle Beziehung, lassen sich viele Gefangene auch längerfristig zum Sporttreiben motivieren, berichtet der Sportbedienstete Martin Oeffling. Er absolvierte an Silvester wie sein Kollege Farid Ajlani mit den Jugendlichen beide Acht-Kilometer-Läufe nacheinander, also insgesamt 16 Kilometer oder 120 Runden auf der 123-Meter-Runde. „Ich habe ein tolles Sportteam“, sagt JSA-Leiter Thul.

Die Gruppendynamik, aber auch die Stimmung motivierten die jungen Straftäter zum Durchhalten. Vorteil der kleinen Runde war, dass eine Musikbox zur Beschallung ausreichte. „Da wurde abgeklatscht und weiter ging es in die nächste Runde“, erzählt Thul. „Es war echt eine tolle Stimmung mit den Leuten und mit der Musik“, bestätigt A.