Letztes Highlight 2023 So viele Teilnehmer beim Trierer Silvesterlauf – noch mehr Bilder vom Sonntag

Isaac Kimeli hat beim 34. Bitburger 0,0%-Silvesterlauf Geschichte geschrieben: Der Belgier wurde am Sonntag der erste Läufer, der den Bitburger 0,0%-Lauf der Asse zum vierten Mal in Folge gewinnen konnte. Im Endspurt nach acht Kilometern verwies Kimeli in 22:29 Minuten den Wattenscheider Nils Voigt mit einer Sekunde Vorsprung auf Rang zwei, der somit den vierten Sieg eines deutschen Läufers in der Geschichte des Rennens nur hauchdünn verpasste. Dritter wurde Zouhair Talbi aus Marokko (ebenfalls 22:30 Minuten. Der deutsche Marathonrekordler Amanal Petros wurde Vierter in 22:44 Minuten.